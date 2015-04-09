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التقرير الطبي قد يبعد متعب وحسين السيد وشريف حازم عن المنتخب

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التقرير الطبي قد يبعد متعب وحسين السيد وشريف حازم عن المنتخب التقرير الطبي قد يبعد متعب وحسين السيد وشريف حازم عن المنتخب

قد يغيب ثلاثي الأهلي عماد متعب وحسين السيد وشريف حازم عن معسكر المنتخب المصري بعد أن قدموا تقريرا طبيا للجهاز الفني للفراعنة يفيد إصابتهم.

وكان الأهلي قد خاض مباراة قوية في الدوري يوم الأربعاء أمام الإسماعيلي في ملعب الجونة شارك فيها الثلاثي.

وقدم متعب وشريف حازم تقريرا طبيا للمنتخب يؤكد تعرضهم للإجهاد في العضلة الخلفية بتوصية من طبيب الأهلي.

فيما تعرض حسين السيد لكدمة في الرباط الخارجي بالركبة مما يجعل مشاركته مع معسكر المنتخب أمرا صعبا.

ويقيم المنتخب المصري معسكرا استعدادا لخوض مباراة ودية يوم 11 أبريل لم يتحدد طرفها الثاني بعد.

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فيديو اليوم السابع

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