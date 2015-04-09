مؤمن زكريا يحرم مدربه الأسبق من أول انتصار على الأهلي

حرم اللاعب مؤمن زكريا مدربه الأسبق طارق يحيى من أول انتصار على القلعة الحمراء وفرض عليه التعادل 1-1 في مباراة الإسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء في الجولة 24 من الدوري.

فبعد 10 مباريات سابقة لنجم الزمالك السابق طارق يحيى أمام الأهلي لم يحقق فيها أي انتصار، فرض مؤمن زكريا على مدربه السابق تعادلا جديدا أمام المارد الأحمر بتسجيله لهدف التعادل من ركلة جزاء بعدما تقدم الدراويش بهدف عكسي سجله المدافع سعد سمير.

مؤمن كان لاعبا في صفوف الإنتاج الحربي موسم 2009-2010، وهو أول موسم له في تاريخه بالدوري الممتاز، وكان تحت قيادة المدرب طارق يحيى.

ولعب مؤمن وقتها ثلاث مباريات ضد الأهلي خسر فيها جميعا بفارق هدف وحيد.

المباراة الأولى كانت في الجولة 15 من الدوري وفاز الأهلي فيها بهدف عماد متعب، والثانية كانت في الجولة الأخيرة من المسابقة وفاز الفريق الأحمر بهدف مهاجمه السابق أحمد بلال.

وبعدها بأقل من شهر أقصى الأهلي فريق الإنتاج الحربي من نصف نهائي كأس مصر بالتغلب عليه 2-1.

يحيى VS الأهلي

نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق يحيى خاض 11 مواجهة أمام الأهلي، أخرها مع الإسماعيلي والتي تعادل فيها 1-1 على ملعب الجونة هذا الموسم.

هذا التعادل كان الرابع ليحيى أمام الأهلي من تلك المباريات الـ11، وخسر باقي المباريات السبع.

وكانت بداية مواجهات يحيى أمام الأهلي موسم 2007-2008 حين كان مديرا فنيا لفريق المصرية للاتصالات.

خسر اللقاء الأول في الدوري 2-1 وتعادل المباراة الثانية 1-1.

وخاض يحيى خمس مباريات أمام الأهلي وهو على رأس الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة، وهو أكبر عدد من المباريات يواجه فيها يحيى المارد الأحمر مع فريق واحد.

تعادل في أول مباراتين موسم 2010-2011 بنتيجة 1-1 و2-2، ثم خسر بعد ذلك ثلاث مباريات أخرى..أخرها كان بثلاثة أهداف دون رد موسم 2013-2014.