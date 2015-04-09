أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤمن زكريا يحرم مدربه الأسبق من أول انتصار على الأهلي

Google+ Print
مؤمن زكريا يحرم مدربه الأسبق من أول انتصار على الأهلي مؤمن زكريا يحرم مدربه الأسبق من أول انتصار على الأهلي

حرم اللاعب مؤمن زكريا مدربه الأسبق طارق يحيى من أول انتصار على القلعة الحمراء وفرض عليه التعادل 1-1 في مباراة الإسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء في الجولة 24 من الدوري.

فبعد 10 مباريات سابقة لنجم الزمالك السابق طارق يحيى أمام الأهلي لم يحقق فيها أي انتصار، فرض مؤمن زكريا على مدربه السابق تعادلا جديدا أمام المارد الأحمر بتسجيله لهدف التعادل من ركلة جزاء بعدما تقدم الدراويش بهدف عكسي سجله المدافع سعد سمير.

مؤمن كان لاعبا في صفوف الإنتاج الحربي موسم 2009-2010، وهو أول موسم له في تاريخه بالدوري الممتاز، وكان تحت قيادة المدرب طارق يحيى.

ولعب مؤمن وقتها ثلاث مباريات ضد الأهلي خسر فيها جميعا بفارق هدف وحيد.

المباراة الأولى كانت في الجولة 15 من الدوري وفاز الأهلي فيها بهدف عماد متعب، والثانية كانت في الجولة الأخيرة من المسابقة وفاز الفريق الأحمر بهدف مهاجمه السابق أحمد بلال.

وبعدها بأقل من شهر أقصى الأهلي فريق الإنتاج الحربي من نصف نهائي كأس بالتغلب عليه 2-1.

 

يحيى VS الأهلي

نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق يحيى خاض 11 مواجهة أمام الأهلي، أخرها مع الإسماعيلي والتي تعادل فيها 1-1 على ملعب الجونة هذا الموسم.

هذا التعادل كان الرابع ليحيى أمام الأهلي من تلك المباريات الـ11، وخسر باقي المباريات السبع.

وكانت بداية مواجهات يحيى أمام الأهلي موسم 2007-2008 حين كان مديرا فنيا لفريق المصرية للاتصالات.

خسر اللقاء الأول في الدوري 2-1 وتعادل المباراة الثانية 1-1.

وخاض يحيى خمس مباريات أمام الأهلي وهو على رأس الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة، وهو أكبر عدد من المباريات يواجه فيها يحيى المارد الأحمر مع فريق واحد.

تعادل في أول مباراتين موسم 2010-2011 بنتيجة 1-1 و2-2، ثم خسر بعد ذلك ثلاث مباريات أخرى..أخرها كان بثلاثة أهداف دون رد موسم 2013-2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار