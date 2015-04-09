بداية مؤمن زكريا..مع الأهلي أفضل أم الزمالك؟

استطاع مؤمن زكريا لاعب الأهلي تسجيل أول أهدافه مع الفريق في مسابقة الدوري حين ترجم ركلة الجزاء لهدفا في شباك الإسماعيلي وتعادل 1-1 يوم الأربعاء في الجولة 24 من الدوري.

ذلك الهدف كان الأول لمؤمن في الدوري ولكنه الثالث بقميص الأهلي بعد تسجيله لهدفين في شباك فريق الجيش الرواندي بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت تلك المباراة هي الرابعة لمؤمن مع الأهلي والتي استطاع خلالها هز الشباك لأول مرة مرتديا القميص الأحمر بعدما انتقل يناير الماضي من الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وتعد هذه البداية لمؤمن، والتي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف في ست مباريات حتى الآن، أفضل من انطلاقته مع ناديه السابق الزمالك.

فلقد خاض مؤمن مع الأهلي ثلاث مباريات في الدوري، مباراتان في دوري الأبطال ولقاء السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف والذي خسره الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

مؤمن الزملكاوي

بينما مع الزمالك، احتاج مؤمن لثماني مباريات من أجل تسجيل أول أهدافه والذي أحرزه في مرمى فريق الجمارك من النيجر عندما فاز الفارس الأبيض 2-0 على استاد القاهرة في دور الـ64 من دوري الأبطال العام الماضي.

وعلى صعيد مباريات الدوري، أحرز مؤمن هدفه الأول مع الزمالك بعد 13 مباراة موسم 2013-2014، حين سجل في رباعية الفريق الأبيض أمام المنيا.

وبالرغم من تلك البداية، تطور مؤمن كثيرا مع الزمالك وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق يعول عليه كثيرا مدرب النادي.

وهو ما دفع الأهلي لسرعة التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته من إنبي للزمالك، ودفع نظير انتقاله مبلغ 5 مليون جنيه.

ومع الزمالك نال مؤمن مشاركته الدولية الأولى مع منتخب مصر أغسطس الماضي أمام كينيا والتي حسمها الفراعنة بهدف سجله عمرو جمال.