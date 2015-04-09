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في عيد ميلاده الـ69 - أبرز 5 مباريات للساحر جوزيه مع الأهلي

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في عيد ميلاده الـ69 - أبرز 5 مباريات للساحر جوزيه مع الأهلي في عيد ميلاده الـ69 - أبرز 5 مباريات للساحر جوزيه مع الأهلي

3 ولايات قضى خلالها 7 مواسم تقريبا مع الأهلي لكنهم ربما كانوا السنوات الأفضل عبر تاريخ النادي الذي يحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الـ108.

مانويل جوزيه البرتغالي مدرب الأهلي الأسبق قاد الأهلي في عصره الذهبي لاحتلال وإفريقيا بل واقترب من قمة العالم عام 2006.

جوزيه يحتفل اليوم 9 أبريل بعيد ميلاده الـ69 ويستعرض FilGoal.com أفضل 10 مباريات للأهلي تحت إدارة الساحر البرتغالي والذي أظهر فيها قدراته التدريبية العالية.

الأهلي 6-1 الزمالك (2002)

لن ينسى جمهور الأهلي هذه المباراة التي سحقوا فيها غريمهم التقليدي بنصف دستة أهداف في بطولة الدوري موسم 2001-2002.. لاعبو الأهلي حكوا عن تلك المباراة أن جوزيه خطط لهذا الفوز الكبير بالفعل.

جوزيه فاجئ خصمه أوتوفيستر ودك شباكه مبكرا عن طريق رضا شحاتة ثم إبراهيم سعيد قبل أن يسجل بيبو 4 أهداف.

الصفاقسي 0-1 الأهلي (2006)

واحدة من أفضل مباريات جوزيه التكتيكية عندما كان مجبرا على تحقيق الفوز في رادس على حساب الصفاقسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 بعد التعادل 1-1 في القاهرة.

الأهلي قدم مباراة رائعة خارج ملعبه وكان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة قبل أن يسجل أبو تريكة واحد من أغلى أهداف الأهلي عبر تاريخه في الوقت القاتل ليحتفظ المارد الأحمر بالأميرة السمراء.

الأهلي 2-0 الزمالك (2005-2006)

الأهلي 2-1 كلوب أمريكا (2006)

الإنجاز الكبير الذي حققه الأهلي بتحقيق المركز الثالث في كأس العالم جاء بعد أداء رائع أمام كلوب أمريكا المكسيكي وانتصر الأهلي يومها بهدفين سجلهما أبو تريكة.

الأهلي 4-3 الزمالك (2007)

نهائي كأس مثير وواحدة من أفضل مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عبر التاريخ قدمها الفريقان في 2007 وتمكن الشياطين الحمر في النهاية من الفوز 4-3 بعد وقت إضافي.

الزمالك تقدم 3 مرات قبل أن يتعادل الأهلي في كل مرة ثم يسجل أسامة حسني هدف الانتصار ويحتفظ بالكأس للأهلي.

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