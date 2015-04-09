السيطرة على اشتباكات بين مسلمى وأقباط قرية ببنى مزار فى المنيا

تمكنت قوات الأمن، منذ قليل، من السيطرة على اشتباكات بين مجموعة من شباب مسلمين وآخرين أقباط بقرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، نتيجة حدوث مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدى بين الطرفين ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وتدخل حكماء وكبار البلدة لفض المشاجرة لحين وصول الأجهزة الأمنية التى تلقت بلاغا من مأمور مركز بنى مزار يفيد بحدوث الاشتباكات، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول القرية، وجار عمل جلسة عرفية بين الطرفين لتوقيع الصلح بينهم وإنهاء الخلافات الممتدة منذ أيام.