اليوم.. وزير الزراعة يصل الأقصر لافتتاح مبنى "التغيرات المناخية"

قال بخيت خيرى، مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى، إن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيصل مطار الأقصر مساء اليوم الخميس، على متن الرحلة رقم 483.

وأضاف "خيرى" أن وزير الزراعة سيفتتح مبنى التغيرات المناخية بجوار المطار، برفقة الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، ويعقب ذلك اجتماع مع مسئولى الزراعة يعقده هلال بديوان عام المحافظة، على أن يغادر وزير الزراعة الأقصر غداً الجمعة على متن الرحلة رقم 484، متجهًا إلى محافظة سوهاج.

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