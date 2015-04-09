بالصور.. تواصل فعاليات المؤتمر الدولى للتراث والثقافة المعاصرة بالإسماعيلية

واصل اليوم الخميس، مركز بحوث التراث والحضارة بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس فعاليات مؤتمر التراث وإشكالية الثقافة المعاصرة والذى يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أسامة سيد على عميد كلية الآداب والدكتورة مفيدة الوشاحى عميد كلية السياحة.



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الدكتور ممدوح غراب أثناء المؤتمر

>ويقام المؤتمر فى الفترة ما بين 6 إلى 8 إبريل الحالى ويناقش المؤتمر عدة محاور مثل التراث والدين والتراث والحضارة والتراث والإعلام والتراث والآثار والتراث والهندسة وغيرها من المحاور التى تهم جميع المجالات.

وشهد اليوم عدد من الجلسات العلمية بكليتى السياحة والفنادق والهندسة، ففى كلية السياحة ناقشت اللجنة البحثية المكونة من الدكتور محمد عبد المعبود مرسى أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب ورئيس اللجنة، والدكتور فراج سيد محمد فراج أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، عددا من الأبحاث حول السياحة العلاجية والطب الشعبى بمنطقة الواحات وخاصة واحة سيوة.

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الدكتور حسن يوسف رئيس المؤتمر

>وتمت مناقشة إشكالية الحداثة والتراث وكيفية التوفيق بين الماضى والحاضر ووجود علاقة بين الطب الشعبى والبيئة خاصة واحة سيوة التى تتميز رمالها بمميزات تؤهلها لعلاج أمراض مثل الروماتيزم، كما ناقشت اللجنة بحثا حول دور الصور الفوتوغرافية فى توثيق الحرف الشعبية، كما تمت مناقشة بحث من دولة الجزائر حول التراث وتعدد القيم الأخلاقية والاجتماعية.

كما عقد بكلية الهندسة لجنة بحثية ناقشت عددا من الأبحاث العلمية مثل التأثير المتبادل بين الدين والتراث، ودراسة فقهية وقانونية، وموقف الإسلام من التراث الجاهلى وكيفية تأثيره فى هذا التراث وتحسينه للبعد السيئ بهذا التراث، كما ناقش الباحث محمد بودابان من دولة الجزائر التراث الدينى اليهودى وآثاره فى المسيحية.

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مقرر المؤتمر والأمين العام ورئيس المؤتمر

>وقال الدكتور حسن يوسف رئيس مؤتمر التراث وإشكالية الثقافة المعاصرة إن المؤتمر بصدد عقد جلسات أخرى خلال الفترة المسائية وأنه يتم إعداد توصيات المؤتمر لتخرج إلى النور وإلى كل المهتمين بالتراث وحثى يكون للمؤتمر نتائج واقعية تطبق على أرض الواقع.

وأضاف أنه يتوقع أن تكون التوصيات مثمرة فى جميع محاور المؤتمر، نظرا لتباين وجهات نظر الباحثين من الدول المختلفة من المغرب والجزائر والسعودية وليبيا والأردن.



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جانب من الحضور