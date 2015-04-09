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منتخب مصر لكرة القدم يتقدم سبعة مراكز في تصنيف الفيفا

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منتخب مصر لكرة القدم يتقدم سبعة مراكز في تصنيف الفيفا منتخب مصر لكرة القدم يتقدم سبعة مراكز في تصنيف الفيفا

تقدم المصري سبعة مراكز من الثامن والخمسين إلى الحادي والخمسين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكنه خرج من قائمة المنتخبات العشرة الأولى على مستوى افريقيا.

وصعد منتخب بلجيكا إلى المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلف ألمانيا بطلة العالم والتي تتصدر التصنيف ومنتخب الأرجنتين الوصيف والذي يحل ثانيا في التصنيف الدولي.

وصعد منتخب بلجيكا مركز واحد ليحقق أفضل مركز في تاريخه في تصنيف الفيفا عقب فوزه مرتين في تصفيات يورو 2016.

وصعد المنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات إلى المركز الخامس خلف كولومبيا صاحبة المركز الرابع بينما تراجع منتخب هولندا مركزا واحدا محتلا المركز السادس.

وجاءت البرتغال في المركز السابع وصعدت أوروجواي مركزا واحدا إلى المركز الثامن وصعدت سويسرا ثلاث مراكز إلى المركز التاسع ثم أسبانيا بطلة أوروبا في المركز العاشر.

وخرجت فرنسا وإيطاليا من قائمة المنتخبات العشرة الأوائل، حيث احتل الديوك المركز الحادي عشر وجاء الازوري في المركز الثالث عشر.

وتصدرت الجزائر قائمة المنتخبات الافريقية تليها كوت ديفوار ثم غانا ثم تونس ثم السنغال ثم الرأس الأخضر ثم غينيا ثم نيجيريا ثم الكاميرون ثم الكونغو.

 

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