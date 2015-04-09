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النيابة تواجه "المستريح" بتهمتى إدارة شركة وتوظيف أموال بدون ترخيص

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النيابة تواجه "المستريح" بتهمتى إدارة شركة وتوظيف أموال بدون ترخيص النيابة تواجه "المستريح" بتهمتى إدارة شركة وتوظيف أموال بدون ترخيص
واجهت نيابة الشئون المالية والتجارية تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامى العام، المتهم "أحمد مصطفى" الشهير بـ"المستريح" بتهمتين وهما إدارة شركة وتوظيف أموال بدون ترخيص للمواطنين، وستتم مواجهته بأقوال ضحاياه الذين تم الاستماع إليهم خلال اليومين الماضيين ومواجهته بتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة.

وكانت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة قامت بنقل رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح شهرى.

-ضحايا "المستريح" يتجمعون أمام النيابة تزامنا مع وصوله لبدء التحقيق
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-أنس الفقى: المستريح جمع من الصعايدة 2مليار جنيه.. ماذا لو لم يكونوا مهمشين
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-ننشر البيانات الشخصية للمستريح من بطاقة الرقم القومى
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-مدير "الأموال العامة":"المستريح" رفض الإفصاح عن قيمة ثروته وأموال ضحاياه
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-بالفيديو..رئيس مباحث الأموال العامة:"المستريح" نصب علىَّ شخصيًا
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بالفيديو.. تفاصيل القبض على ريان الصعيد "المستريح".."الأموال العامة" أطلقت 5 مأموريات.. ووضعت خطة شملت 4 محاور لضبطه.. وأسقطته مع أحد موظفى شركته داخل نادى الصيد بالدقى.. والنيابة تبدأ التحقيق معه غدا
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-زوجة أحد ضحايا "المستريح": "جوزى مات من الحسرة على ضياع "تحويشة العمر".. "بيتنا مفهوش جنيه أصرف بيه على عيالى".. "المتهم أوهمنا بالدخول بأسهم فى مشاريع عملاقة تفيد المجتمع".. ونجله: "عايزين حقنا"
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-بعد تزايد البلاغات ضده.. "الأموال العامة" تلقى القبض على "ريان الصعيد".. النائب العام يأمر بالتحفظ على ممتلكات "المستريح".. ومحاميه يبدأ جولة مفاوضات مع الضحايا بدفع 90 مليون جنيه خلال ساعات
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مصر 365

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