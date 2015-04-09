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النيابة تستعجل تقرير وزارة الصحة بشأن ضبط منشطات بالجمالية

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النيابة تستعجل تقرير وزارة الصحة بشأن ضبط منشطات بالجمالية النيابة تستعجل تقرير وزارة الصحة بشأن ضبط منشطات بالجمالية
أمر مصطفى عتريس وكيل نيابة الجمالية، برئاسة المستشار حازم عبد الشكور، باستعجال تقرير مفتش الصيدلة التابع لوزارة الصحة، بشأن واقعة المنشطات الجنسية المضبوطة داخل محل عطارة، لبيان وجود تصاريح بذلك من عدمه، وتاريخ صلاحيات انتهاء هذه الأقراص الجنسية.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية، تفيد بأن صاحب محل عطارة بذات الدائرة، يقيم مصنع منشطات جنسية داخل هذا المحل، وأكدت التحريات التى أعدها رجال المباحث صحة هذه المعلومات، وتم القبض على المتهم عقب الحصول على إذن من النيابة العامة .

وعثر بحوزة المتهم أثناء ضبطه على 14 كرتونة بداخلها عبوات مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى 3 أجولة عبارة عن عبوات تحتوى على مادة سائلة لونها بنى كاملة التخدير، وصندوق خشب به كمية كبيرة من الأقراص المنشطة جنسيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، لحين ورود تقرير وزارة الصحة .

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مصر 365