مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة"، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وان 20 منهم قاموا باقتحام كامل شمل كل ساحات الأقصى بينما الباقى قاموا باقتحام جزئى بدءا من باب المغاربة باتجاه باب السلسلة.

وأضافت أن المرابطين ردوا على اقتحامات المستوطنين بالتكبير والتهليل، ذاكرين أن شرطة الاحتلال تحتجز بطاقات المرابطين عند الأبواب.

وسادت المسجد الأقصى اليوم أجواء من التوتر الشديد، بعد اعتداء عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال على المصلين، الذين تصدوا لاقتحامات المستوطنين للمسجد.

وكان عشرات المواطنين من القدس وداخل أراضى عام 1948 تدفقوا اليوم كما فى الأيام الماضية على المسجد الأقصى، تلبية لنداءات القيادات والقوى والشخصيات الاعتبارية الدينية والوطنية فى القدس، لإحباط مخططات منظمات الهيكل المزعوم، ومنع إقامة أى فعاليات واحتفالات خاصة فى الأقصى بعيد "الفصح العبرى" الذى ينتهى مساء اليوم.

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