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"داعش" يعدم 300 شخص من أهالى الأنبار

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"داعش" يعدم 300 شخص من أهالى الأنبار "داعش" يعدم 300 شخص من أهالى الأنبار
أكد رئيس مجلس شيوخ عشائر الانبار العراقية نعيم الكعود أن تنظيم داعش، أعدم 300 شخص من أبناء الانبار غربى المحافظة.

وقال الكعود فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" صباح اليوم الخميس، إن "تنظيم داعش أعدم 300 مختطف لديه من منتسبى القوات الامنية من ابناء المحافظة ومدنيين فى قضاء القائم غربى الانبار".

وأضاف أن "المعدومين ينتمون إلى عشائر الكرابلة والسلمان والبومحل وعشائر الدليم الأخرى ، لكن اكثرهم من ابناء البو محل"، مبينا أن "التنظيم أعدم المدنيين بتهمة التعاون مع القوات الأمنية ".

يذكر أن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت أعلن، أمس الاربعاء انطلاق العمليات العسكرية لتحرير جميع مدن ومناطق المحافظة، مبينا أن هذه العمليات اطلق عليها اسم "عملية تحرير الأنبار الكبرى"، فيما أكد أن اكثر من 10 آلاف مقاتل من ابناء العشائر شاركوا بالعملية.
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