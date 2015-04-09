"إيران إير": أسباب عدم السماح لطائرة المعتمرين دخول السعودية غير منطقية

قال مدير العلاقات العامة للطيران الإيرانى "إيران إير" شاهرخ نوش آبادى، إن أسباب المملكة العربية السعودية فى منعها دخول طائرات المعتمرين الإيرانيين مطار جدة غير منطقية، مشيرا إلى أن الطائرة التى تم منعها من شركة الطيران الإيرانى "هما" طراز بوينج 747، قامت فى الـ6 أشهر الأخيرة بأكثر من 100 رحلة إلى مطار جدة، ولم تمنع بسبب عمرها.

وأضاف فى تصريح لوكالة فارس الإيرانية، أن وزارة الخارجية الإيرانية تابعت هذه القضية، وتم إرسال المعتمرين الإيرانيين اليوم على متن طائرة من طراز "إيرباس"، بعد أن أجبروا الطائرة أمس على العودة مرة أخرى إلى مطار طهران.

وأوضح أن المملكة منذ عامين أصدرت بيانًا بمنع دخول الطائرات التى عمرها أكثر من 25 سنة فى مطاراتها، مضيفا أنه تشكلت اجتماعات مع مسئولى الطيران السعودى وتم إقناعهم أن السلامة من معايير الطيران، وعمر الطائرة لا يعد معيارًا على سلامتها، فالولايات المتحدة الأمريكية نفسها تمتلك طائرات يفوق عمرها الـ25 عاما ويقوم برحلات يوميا.

وقال إنه تم تشكيل فريق من وزارة الخارجية وممثلى شركة الطيران الإيرانية "هما" للتباحث مع المسئولين السعوديين.

- السعودية تمنع طائرة إيرانية من دخول المملكة لعدم حصولها على تصريح(تحديث)