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تجنب مستحضرات التجميل فى فترة المراهقة يحمى بشرتك من حب الشباب

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تجنب مستحضرات التجميل فى فترة المراهقة يحمى بشرتك من حب الشباب تجنب مستحضرات التجميل فى فترة المراهقة يحمى بشرتك من حب الشباب

تعتبر فترة المراهقة، وبداية النضج عند الشباب هى أكثر الفترات الحياتية مليئة بمشكلات خاصة البشرة، ويعتبر حب الشباب من المشكلات الكبرى، التى تواجه الشباب فى تلك الفترة.

تقول الدكتورة سناء خالد، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، إنه يجب على كل شخص يمر فى مرحلة المراهقة أن يعلم أن ظهور حب الشباب فى هذه المرحلة من العمر هو أمر طبيعى.. لذا عليك التعامل مع هذه الحبوب بهدوء وصبر لعلاجها وتجنب آثارها.

وتقول سناء، إن فى مرحلة البلوغ تبدأ الهرمونات فى تحفيز الغدد الدهنية الموجودة فى الجلد فتكثر الإفرازات الدهنية، التى تسبب انسداد مسامات الجلد ومع وجود خلايا الجلد الميتة فيترتب على ذلك تكون نتوءات خارجية ومع التعرض للأتربة تتكون الرءوس السوداء وحب الشباب.

وأضافت سناء، إن المداومة على حماية وترطيب البشرة المعرضة للأتربة الجوية هى الخطوة الأولى للعلاج، بالإضافة إلى ضرورة تجنب القلق والتوتر النفسى لأنها ستزيد من الحبوب خاصة، أن تلك الفترة توازى فترة الثانوية العامية بجانب ضرورة تجنب مستحضرات التجميل فى هذه الفترة بالذات بسبب احتوائها على بعض المواد الكيميائية، التى قد تزيد من التهاب سطح الجلد فتزيد تلك الحبوب.

وشددت سناء على أهمية الامتناع عن لمس واللعب فى هذه الحبوب أو إخراج ما بها من مادة بيضاء لأن هذا ما يؤدى إلى زيادة عدد الحبوب وترك أثر بعد اختفائها.

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مصر 365