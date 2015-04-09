50 جرامًا فقط هو كل ما يحتاجه جسمك من البروتين

يجهل الكثيرون تناول الكميات المناسبة من الطعام خلال اليوم، حيث يقوم البعض بتناول الكثير من الطعام دون استفادة الجسم به، ما يتسبب فى حدوث ضرر على الصحة العامة.

وحول هذا يقول الدكتور أسامة غنيم، استشارى الطب الرياضى، أن الوجبة الغذائية المتوازنة يجب أن تحتوى على جميع العناصر الغذائية، كالخضار والفاكهة الطازجة والحبوب الكاملة وكميات من النشويات والبروتينات، وكم ضئيل جدًا من الدهون، فيجب أن يتم تناول 50 جرامًا من البروتين فى اليوم فقط هو المعدل الطبيعى للغذاء الصحى.

ويستكمل حديثة قائلاً: "الدهون يجب أن تكون من 10 إلى 15 جرامًا فى اليوم، والكربوهيدرات كيلو فى اليوم والخضراوات والفاكهة كيلو ونصف فى اليوم ونصف كيلو من النشويات، موضحًا أن هذه النسب الصحية لتناول الطعام بطريقة صحيحة يستفاد منها الجسم والعضلات".

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