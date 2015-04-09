أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

50 جرامًا فقط هو كل ما يحتاجه جسمك من البروتين

Google+ Print
50 جرامًا فقط هو كل ما يحتاجه جسمك من البروتين 50 جرامًا فقط هو كل ما يحتاجه جسمك من البروتين
يجهل الكثيرون تناول الكميات المناسبة من الطعام خلال اليوم، حيث يقوم البعض بتناول الكثير من الطعام دون استفادة الجسم به، ما يتسبب فى حدوث ضرر على الصحة العامة.

وحول هذا يقول الدكتور أسامة غنيم، استشارى الطب الرياضى، أن الوجبة الغذائية المتوازنة يجب أن تحتوى على جميع العناصر الغذائية، كالخضار والفاكهة الطازجة والحبوب الكاملة وكميات من النشويات والبروتينات، وكم ضئيل جدًا من ، فيجب أن يتم تناول 50 جرامًا من البروتين فى اليوم فقط هو المعدل الطبيعى للغذاء الصحى.

ويستكمل حديثة قائلاً: "الدهون يجب أن تكون من 10 إلى 15 جرامًا فى اليوم، والكربوهيدرات كيلو فى اليوم والخضراوات والفاكهة كيلو ونصف فى اليوم ونصف كيلو من النشويات، موضحًا أن هذه النسب الصحية لتناول الطعام بطريقة صحيحة يستفاد منها الجسم والعضلات".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365