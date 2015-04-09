وزير النقل : 175 مليون يورو لتمويل 13قطار مكيف للخط الثانى للمترو

إجتمع اليوم المهندس هانى ضاحى وزير النقل مع مسئولى بنك التعمير والإنشاء الأوربى لمناقشة سبل التعاون بمجالات النقل المختلفة بحضور رئيس الهيئة القومية للانفاق ومستشارى الوزير للإستثمار وللتعاون الدولى .

> صرح الوزير أن مسئولى البنك عرضوا توفير التمويل اللازم لعدد 13 قطار مكيف بالخط الثانى لمترو الأنفاق بتكلفة إجمالية 175 مليون يورو والذى يأتى فى إطار خطة الوزارة بشأن تطوير هذا المرفق الحيوى الذى يخدم ملايين الركاب يومياً .

> وأضاف م ضاحى أنه تم الإتفاق على ان يسير العمل فى هذا النطاق على التوازى من حيث تجهيز إجراءات التمويل وإتفاقيات القرض وتكليف الإستشارى المتخصص لمراجعة مستندات الطرح شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار .

> وأشار الوزير أنه تم طلب تمويل دراسات ومستندات الطرح الخاصة بالاتوبيس السريع ( القاهرة الجديدة – مدينة نصر ) وهو أحد المشروعات التى تم طرحها خلال المؤتمر الإقتصادى وذلك بهدف تطوير منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى .