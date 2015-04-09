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وصول جثمان شهيد الواجب بشمال سيناء المقدم محمد عبد العظيم لقريته بالشرقية

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وصول جثمان شهيد الواجب بشمال سيناء المقدم محمد عبد العظيم لقريته بالشرقية وصول جثمان شهيد الواجب بشمال سيناء المقدم محمد عبد العظيم لقريته بالشرقية
وصل منذ قليل، جثمان المقدم محمد عبد العظيم، شهيد الواجب الوطنى بشمال سيناء لمسقط رأسه بقرية الدهاشنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لتأدية صلاة الجنازة عليه.

وللشهيد 3 أبناء "منة" بالثانوية العامة وعبد الله بالإعدادية وأحمد بالابتدائية ومقيم بالإسماعيلية، وله شقيقان أحدهما طبيب بالسعودية والثانى بقرية الدهاشنة ووالده والداته متوفين.

وصرحت وزارة الداخلية فى بيان صحفى أنه أثناء مرور إحدى الدوريات لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدولى بمدينة العريش بشمال سيناء، انفجرت عبوة ناسفة بجانب الطريق استهدفت إحدى مدرعات الدورية.

وأضاف أن الحادث أسفر عن استشهاد المقدم محمد السيد عبدالعظيم أحمد، والملازم أول مؤمن عادل عبدالمجيد، وإصابة ثلاثة مجندين "من قوات أمن شمال سيناء"، وتواصل الأجهزة الأمنية بشمال سيناء جهودها فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتوصل لمرتكبى الحادث.

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مصر 365