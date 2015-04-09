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متمشيش حافى وابعد عن الملابس الصناعية لحماية نفسك من الأمراض الجلدية

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متمشيش حافى وابعد عن الملابس الصناعية لحماية نفسك من الأمراض الجلدية متمشيش حافى وابعد عن الملابس الصناعية لحماية نفسك من الأمراض الجلدية
تنتشر الكثير من الأمراض الجلدية فى فصل الصيف، نتيجة لعدم الاهتمام ببعض النصائح الوقائية، لذا من الضرورى اتباع بعض النصائح.

وفى هذا السياق تقدم الدكتورة حنان الكحكى، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، بعض النصائح للوقاية من الأمراض الجلدية فى فصل الصيف كتجنب المشى حافيًا خارج المنزل أو حمام السباحة، ويجب تجفيف الجسم بعد الاستحمام والقدمين جيدًا، لأنها بيئة خصبة لنمو الفطريات والبكتيريا.

وتوصى د.حنان الكحكى بضرورة استخدام كريمات الوقاية من الشمس لتجنب حروق والتهابات البشرة، والاستحمام يوميًا سواء بمواد مطهرة أو صابون مطهر، وارتداء الملابس القطنية، مشددًا على الأشخاص المصابين بالتينيا الملونة بضرورة عدم ارتداء الأقمشة الصناعية لأنها تساعد على زيادة البكتيريا والفطريات وتتسبب فى انتشار المرض .

ومن جانبه ينصح الدكتور أحمد البديوى، أستاذ الأمراض الجلدية، باتباع بعض التعليمات للوقاية من الأمراض الجلدية، ومنها تجنب رطوبة وحرارة الجو، واستخدام واقى الشمس أكثر من 30 درجة، وبالأخص أصحاب البشرة الفاتحة لأنهم أكثر عرضة للسرطان الجلد وحروق الشمس عن غيرهم.

يوضح د. أحمد البديوى، أنه من الضرورى أخذ حمام دافئ يوميًا لتجنب الحساسية، وعدم التعرض للشمس فى فترة الظهيرة من الساعة 11 حتى الساعة 3 ظهرًا، ويجب أن يكون الجسم دائمًا جافا، مضيفًا أنه يجب على المصابين بمرض السكر الدوام على نظافتهم الشخصية واستخدام المطهرات، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات البكتيرية والتقيحات.

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