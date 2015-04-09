عدم تحكم منظمة الصحة العالمية فى استهلاك الصوديوم يهدد بكارثة

ادعت دراسة طبية حديثة عدم تمكن "منظمة الصحة العالمية " (WHO) من الوفاء بتوصياتها الحالية فيما يتعلق بالاستهلاك اليومى من الصوديوم والبوتاسيوم، وهو ما يبدو غير ممكن فى الوقت الحالى للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، توصى "منظمة الصحة العالمية" بأن لا يزيد نصيبنا من الصوديوم والبوتاسيوم عن 2 ملليجرام يوميا، وهو ما يعادل أقل من ملعقة صغيرة من الملح.

وفى الوقت نفسه، تطالب المنظمة العالمية الأشخاص باستهلاك ما لا يقل عن 3,150 مللجرام من البوتاسيوم يوميا، لخفض معدلات واحتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويتواجد البوتاسيوم فى العديد من المصادر الغذائية من بينها "البطاطا"، حيث يجب تناول 6 ثمرات بطاطا فى اليوم للحصول على الاحتياج اليومى من البوتاسيوم والذى يصل إلى 3,150 ملليجرام، فضلا عن تناول 9 أكواب من الحليب يوميا أو تناول مقدار كوبين من البنجر يوميا.

وشدد "آدم درونوسيكى" أستاذ علم الأوبئة فى جامعة - واشنطن - على أن العقبة تكمن فى أن عنصرى "البوتاسيوم" و"الصوديوم" متوجدان جنبا إلى جنب فى العديد من الأطعمة ذاتها.

وكان "درونوسيكى" وخمسة من زملائه بالفريق البحثى الدولى عكفوا على إجراء دراسات استقصائية فى النظم والعادات الغذائية التى تقوم بها حكومات فرنسا، المكسيك، بريطانيا، والولايات المتحدة.

وقد وجد الباحثون أنه فى أحسن الأحوال 0,3% فقط من الأشخاص فى الولايات المتحدة أو نحو ثلاثة فى الألف نجحوا فى تحقيق الأهداف الغذائية لمنظمة الصحة العالمية، مشيرين إلى أن الفرنسيين أفضل حال قليلا، بمعدل 0,5% فى تحقيق الأهداف، فى الوقت الذى يعد فيه المكسيكيون الأسوأ لتصل نسبة تحقيقهم للأهداف الغذائية نحو 0,15% فقط.