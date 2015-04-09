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غدًا.. بدء فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية بمشاركة 10 دول

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غدًا.. بدء فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية بمشاركة 10 دول غدًا.. بدء فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية بمشاركة 10 دول

9 إبريل 2015 | 12:15 مساءً

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محافظ الأقصر

محافظ الأقصر

تبدأ، غدًا الجمعة، فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية بمشاركة فرق من 10 دول .

والدول المشاركة هي :” كينيا، بنجلاديش، جنوب أفريقيا، غانا، الأردن، تونس، الهند، كوريا الجنوبية، الجزائر، وسيريلانكا”، بالإضافة إلي الدولة المضيفة .

وقال، مدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إن حفل الافتتاح الجماهيري للمهرجان سيكون صباح السبت بعروض فنية وطوابير عرض تنطلق من نادي التجديف، و فندق ونتر بالاس المطلان علي كورنيش النيل، علي أن يتم الافتتاح الرسمي للمهرجان، مساء السبت، بمسرح قصر ثقافه العوامية .

وأكد السيد علي أن العروض الفنية ستستمر من يوم السبت حتي يوم الأربعاء القادم علي مسارح قاعة المؤتمرات وقصر ثقافة الأقصر، والمدينة الشبابية بالطود، وقصر ثقافة الطارف، ومركز شباب السلام بإسنا .

2015-04-09

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