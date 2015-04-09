مقتل 29 إرهابيًا وضبط 32 مشتبهًا وتدمير 67 مقر في حملة عسكرية شمال سيناء

قال المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير عبد العزيز، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الفترة من 5- 8/ 4/ 2015 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية للقضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

ففي مركز ومدينة العريش، تم إستهداف 11 فرد إرهابى بنيران القوات أثناء إجتماعهم بإحدى مقراتهم بمنطقة (الكوزة) مما أسفر عن مقتل كافة العناصر الإرهابية وتدمير المقر بالكامل، وضبط 7 فرد مشتبه به، وضبط وتدمير [عربة فيرنا -عدد (7) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .

وفى مركز ومدينة الشيخ زويد، تم إستهداف عدد من المقرات الخاصة بالعناصر الإرهابية بمناطق (التومة) و (اللفتات) و(القواديس) بعد ورود معلومات إستخبارية مؤكدة عن تجمع عدد من العناصر الإرهابية بداخلها ، مما أسفر عن مقتل عدد ( 18) فرد إرهابى وتدمير المقرات بالكامل، وضبط فرد مطلوب أمنياً و (6) فرد مشتبه به، وتدمير (52) مقر ومنطقة تجمع وإختباء خاصة العناصر الإرهابية، و ضبط وتدمير [(6) عربة أنواع مختلفة - (87) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .

وتم ايضًا ضبط وإحراز[ (10) شيكارة من مادة ال C4 شديدة الإنفجار داخل مدرسة (اللفتات)]، وضبط وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وتدريع العربات المفخخة داخل الوحدة الصحية بقرية (اللفتات) حيث عثر بها على الآتى [ (7) عبوة ناسفة معبأة بالمسامير والصواميل الحديدية لإحداث أكبر قدر من الخسائر فى صفوف القوات - (12) إسطوانة صاروخ - (2) أنبوبة بوتاجاز - عدد (3) كوريك رفع عربات ثقيلة - عدد (15) تجهيزة حديد لتصنيع العبوات الناسفة - (4) بلانكو رفع بجنزير - (2) طلمبة كبس / ضغط - عدد (20) خوصة حديد - عدد ( 6) لوح حديد صلب مقاس (1.5x2) م يستخدم فى تدريع العربات المفخخة - (100) مقذوف مدفعية - عدد (11) خزنة بندقية آلية - قنبلة دفاعية F1- ملابس عسكرية].

وتم تدمير لغم مضاد للدبابات داخل إحدى مزارع العناصر الإرهابية، وتفجير (7) عبوة ناسفة عن بعد ، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية بمنطقة (اللفتات) لإستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال، وتدمير (8) منطقة هروب خاصة بالعناصر الإرهابية عبارة عن عدد من مواسير الصرف الصحى القديم والغير مستخدم بقطر 1.2 م وطول 3 م جنوب مطار الجورة، وتدمير مخزن أدوية ومعدات طبية خاص بالعناصر الإرهابية بمنطقة (اللفتات).

> و تدمير نفق لإختباء الأفراد بعمق 2.5 م تحت سطح الأرض مبطن بالخشب وبطول 130م وفى نهايته حجرة لإختباء الأفراد بمنطقة (اللفتات).

وفي مركز ومدينة رفح، ضبط عدد (18) فرد مشتبه به، تدمير (15) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، وضبط وتدمير [ عربة - عدد (4) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .