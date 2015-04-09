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سرقة حقيبة سيدة أمريكية أثناء تواجدها بحدائق قصر المنتزه بالإسكندرية

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سرقة حقيبة سيدة أمريكية أثناء تواجدها بحدائق قصر المنتزه بالإسكندرية سرقة حقيبة سيدة أمريكية أثناء تواجدها بحدائق قصر المنتزه بالإسكندرية
أبلغت سيدة أمريكية صباح اليوم الخميس، عن سرقة حقيبتها بالإسكندرية، وبها بعض المبالغ المالية وجوازات سفر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من "وليد.ج" 38 سنة صاحب مطعم باكتشافه سرقة حقيبة صديقته "هاذر.ع" 35سنة "أمريكية الجنسية" من داخل سيارته س و ج 4781 ، وبداخلها عدد "2" جواز سفر، ومبلغ 1500 يورو، وهاتف محمول، وتحقيق شخصيتها، وفيزا كارد أثناء وقوفها داخل حدائق قصر المنتزه دائرة القسم، وأضاف أنه ترك سهوًا زجاج باب السيارة مفتوحًا، ولم يتهم أحدًا بالسرقة.

اتخذت إجراءات النشر عن المسروقات، وكلفت المباحث بضبط الفاعل والمسروقات، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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