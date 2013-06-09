بالفيديو| الجلاد: تصعيد خطير لمعتصمي وزارة الثقافة خلال ساعات

الجلاد: شعار المثقفين في 30 يونيو "لا عودة قبل تحرير مصر

كتب : محمد أبوضيف منذ 9 دقائق

قال مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن اجتماع المثقفين المعتصمين بالوزارة، جاء بضرورة وجود خطوات تصعيدية، وتركز بالأساس على توصيل رسالة الاعتصام للرأي العام المصري لحشد أكبر للتضامن مع القضية.

وأوضح الجلاد، عقب حضوره اجتماع المثقفين المعتصمين بالوزارة، أن الاجتماع حدد موقفهم من المشاركة في الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو القادم، والخروج مع الجماهير تحت شعار "لا عوة إلا بعد تحرير مصر"، علاوة على تشكيل لجنة إعلامية للتواصل مع الصحافة والإعلام.

وأكد الجلاد، أنه هناك تصعيد خطير خلال ساعات، وستكون هناك وقفة تحت صور كل رموز الثقافة المصرية، وبمشاركة عدد من الأسماء البارزة في الثقافة والفن، مشيرًا إلى أن وزير الثقافة الحالي جاء لمخاوف النظام من موقف المثقفين المصريين من 30 يونيو القادم، ومحاولة لتجريف الثقافة وتطويق هؤلاء المثقفين لنزع دورهم من الشارع المصري.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الوطن، أن تصريحات وزير الثقافة والتى تستخف بالمعتصمين الغرض منها أحباط، وخلق توتر وارتباك في الاعتصام، مشيرًا إلى معرفة الجماعة لقدر وتأثير هذا الاعتصام على الرأي العام المصري.