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وصول الفرق الأجنبية للمشاركة بمهرجان الفنون الشعبية فى الأقصر

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وصول الفرق الأجنبية للمشاركة بمهرجان الفنون الشعبية فى الأقصر وصول الفرق الأجنبية للمشاركة بمهرجان الفنون الشعبية فى الأقصر
أكد مصطفى عبيد، مدير العلاقات العامة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وصول الفرق الأجنبية المشاركة بالمهرجان الدولى للفنون الشعبية إلى مطار الأقصر، اليوم الخميس، والذى تستضيفه المحافظة لأول مرة بمشاركة 10 دول أجنبية و6 فرق مصرية.

وأوضح "عبيد"، فى تصريحات صحفية، أن الفرق تضم "الهند، وسيرلانكا، وكوريا، وبنجلاديش"، مشيراً إلى وصول باقى الفرق على مدار اليوم، لتبدأ استعدادها من الغد الجمعة، لانطلاق المهرجان بعد غد السبت.

يذكر أن الأقصر تستضيف مهرجان الفنون الشعبية بدءاً من الحادى عشر وحتى السادس عشر من إبريل الجارى، بهدف تنشيط السياحة بالأقصر، إضافة إلى إحداث التعارف بين الشعوب عن طريق الفن الشعبى، علاوة على توصيل رسائل للعالم بأن الأقصر آمنة.

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