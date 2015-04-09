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بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد العريش بمسقط رأسه فى الإسماعيلية

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شيع أهالى منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية جثمان الملازم أول مؤمن عادل عبد المجيد، أحد شهداء حادث انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بمدينة العريش، فى جنازة عسكرية صباح يوم الخميس.

وشارك فى تشييع الجثمان ما يقرب من ألفى شخص من أهالى المنطقة وأصدقاء الشهيد، وقيادات أمنية وتنفيذية، من بينهم اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء منتصر أبو زيد مدير الأمن، ومدير البحث الجنائى بمديرية الأمن.

واستشهد الملازم أول مؤمن عادل عبد المجيد، والمقدم محمد السيد عبد العظيم أحمد فيما أصيب ثلاثة مجندين إثر انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بمدينة العريش بشمال سيناء مساء الأربعاء.

والدة الشهيد تبكى فى الجنازة -اليوم السابع -4 -2015
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والدة الشهيد تبكى فى الجنازة

جنازة عسكرية لتشييع جثمان شهيد انفجار عبوة ناسفة بالعريش -اليوم السابع -4 -2015
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جنازة عسكرية لتشييع جثمان شهيد انفجار عبوة ناسفة بالعريش

أهالى المنطقة يشاركون فى الجنازة -اليوم السابع -4 -2015
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أهالى المنطقة يشاركون فى الجنازة

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن فى جنازة رسمية للشهيد -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن فى جنازة رسمية للشهيد

فرقة موسيقى الشرطة خلال الجنازة -اليوم السابع -4 -2015
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فرقة موسيقى الشرطة خلال الجنازة

صورة للشهيد -اليوم السابع -4 -2015
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صورة للشهيد

نقل الجثمان إلى مثواه الأخير فى جنازة عسكرية رسمية -اليوم السابع -4 -2015
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نقل الجثمان إلى مثواه الأخير فى جنازة عسكرية رسمية


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