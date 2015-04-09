السفارة المصرية في موريتانيا تحتفل بختام مهرجان السينما المصرية

احتفلت السفارة المصرية في نواكشوط بختام المهرجان السينمائي في موريتانيا، والذي أستمر لمدة أسبوع، ونظمه المركز الثقافي المصري في إحدى قاعات المتحف الوطني، حيث ألقى السفير أحمد فاضل يعقوب، سفير جمهورية مصر العربية في موريتانيا كلمة في هذه المناسبة، ذكر فيها أن هذا المهرجان يأتي في إطار سلسلة الأنشطة التي تقوم بها السفارة في المجال الثقافي والتي تشمل عدة فعاليات متنوعة في مجالات الأدب والمسرح، والفنون التشكيلية، إضافة إلي الندوات التعليمية سواء في علوم الدين أو حتى الطب النفسي، حيث سبق أن تم تنظيم ندوة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وندوة حول أهمية الطب النفسي، كما تقدم مصر العديد من المنح الدراسية للطلبة الموريتانيين في الجامعات المصرية المختلفة وفي الأزهر الشريف.

وأضاف السفير أحمد فاضل يعقوب أن أسبوع الأفلام المصرية يتضمن مجموعة متنوعة من الأفلام، حيث أفتتح المهرجان بفيلم ناصر 56 بالنظر إلي أهمية هذه الفترة في تاريخ مصر والعالم العربي والحب الشديد الذي يكنه الشعب الموريتاني للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كما تم عرض فيلم شئ من الخوف، وبعض الأفلام الخفيفة والفكاهية والتي لقيت إعجابا من الجمهور الذي تم دعوته للحضور مجاناً طيلة أيام المهرجان. كما أكد السفير علي أهمية السينما المصرية وما لعبته من أدوار مهمة في العالم العربي وساهمت في الحفاظ علي هويته بتقديم ما يهم ويعكس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية في الوطن العربي، كما أدت لشعبية اللهجة المصرية وفهمها بين كل مواطني العالم العربي.