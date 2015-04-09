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بعد اصطدامه بمصر..مدرب نيجيريا: مصيرنا بيد الله

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بعد اصطدامه بمصر..مدرب نيجيريا: مصيرنا بيد الله بعد اصطدامه بمصر..مدرب نيجيريا: مصيرنا بيد الله

أبدى دانييل أموكاتشي المدرب المؤقت لمنتخب نيجيريا تخوفه من صعوبة التأهل لكأس أمم إفريقيا 2017 بعد وقوعه في مجموعة واحدة مع ، تنزانيا وتشاد.

ويرى أموكاتشي أن التأهل سيكون بيد الله فقط بسبب صعوبة المواجهة في المجموعة مع المصري صاحب التاريخ العريق وصاحب الأرقام القياسية في كأس أمم إفريقيا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (بانش) النيجيرية قال نجم النسور في مونديال 1994:"الأمر كله بيد الله، فقط الدعاء سيمكننا من التأهل للبطولة".

واستدرك"هذا ما أستطيع قوله حاليا".

وكان منتخبا مصر ونيجيريا قد فشلا في التأهل لكأس أمم إفريقيا الأخيرة 2015 والتي أقيمت بغينيا الاستوائية وتوج بلقبها منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح على حساب غانا.

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