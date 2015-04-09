حكاية علي غزال - شاركت مع دجلة في الـ15.. وتقرير طبي ظالم حولني من بلجيكا للبرتغال

"رفضوا ضمي في ترن أوت البلجيكي بحجة أنني غير لائق طبيا بسبب إصابة عيني، فرحلت بعدها بعام لناسيونال ماديرا" .. بداية مشوار علي غزال النجم المصري في ناسيونال ماديرا، يحكي عنها لـFilGoal.com.

غزال صاحب الـ23 عاما والذي يتألق مع ناسيونال ماديرا البرتغالي في ثالث مواسمه هناك، بدأ مشواره ضمن صفوف فرق الناشئين في السكة الحديد قبل الانتقال لوادي دجلة.

انضم غزال إلى السكة الحديد عام 2000 في الثامنة من عمره، ورحل بعدها بستة أعوام إلى وادي دجلة قبل الانتقال في 2013 إلى ناسيونال ماديرا.

غزال لم يلعب لفرق في الدوري المصري قبل الاحتراف .. فكيف بدأ مشواره والعديد من المواقف المثيرة التي مر بها قبل الانتقال للبرتغال يحكيها لـFilGoal.com، وينشرها الموقع تباعا.

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كل ما سيتم ذكره الآن، على لسان علي غزال في حديثه إلى FilGoal.com ..

"انضممت إلى دجلة من السكة الحديد، ومع الوقت استدعاني ضياء السيد لمنتخب الناشئين في 2007، ووقتها كان يلعب دجلة في الدرجة الثالثة".

"أصبحت أصغر لاعب يلعب مع الفريق الأول لدجلة في سن الـ15 بعدما ضمنا الصعود للدرجة الثانية، وأشرك المدرب عدد من اللاعبين الشباب في المتبقي من الموسم".

"واستمر استدعائي لمنتخب الناشئين حتى بعد قدوم مصطفى يونس مدربا له، ومعه زاد الاعتماد علي وأصبحت عنصرا أساسيا في الفريق، وأتذكر أنني حصلت على جائزة أفضل لاعب في مباراة ضد كوريا الجنوبية في بطولة ودية في الإمارات".

"وصلني عرض للاختبار من دينامو بوخارست في هذه الفترة، ولكن لم يوافق الجهاز الفني على رحيلي من معسكر المنتخب".

"لم أشارك مع الفريق الأول لدجلة في دوري الدرجة الثانية.. ورغم ذلك وصلني عرض جديد للاحتراف من فريق جوستاب سبورت التركي في 2010 وكانت فرصة لي لأنني كنت خارج خطط والتر مويس مدرب دجلة".

"سافرت إلى تركيا واجترت الفحص الطبي، ولكن اختلفوا في النهاية على النسبة التي يحصل عليها دجلة من إعادة بيعي مستقبلا، فتوقفت الصفقة".

"بعدها بعام، خضعت لفترة اختبار في ترن أوت البلجيكي المملوك لماجد سامي أيضا .. وكان الكشف الطبي هو ما يفصلني عن الانتقال إلى هناك".

"الأمر كان يتعلق بمشكلة في البصر، وأريد أن أوضح أنني صحيح أعاني مشكلة ولكني أرى بعين واحدة أفضل بـ60 مرة من أي شخص عادي".

"ذهبت إلى مركز طبي للعيون في بلجيكا مع ماجد سامي ومدير الكرة في ترن أوت، وتحدث ماجد سامي مع والدي وقال له أن النادي سيتكفل بتكاليف علاجي إذا كنت أحتاج إلى جراحة".

"هناك في المركز قالوا أنني لا أعاني من أي مشاكل وأنني أستطيع اللعب بشكل عادي .. هذا ما توقعته لأنني منذ بدأت احتراف كرة القدم لم أواجه أي مشكلة بسبب عيني".

"ولكن ترن أوت في النهاية قرر عدم ضمي لأنني غير لائق طبيا!".

"طبعا كنت واثقا في أن هذا التقرير الطبي غير صحيح، ولم أتوقف عن الحلم في اللعب في أوروبا خاصة أن الدوري توقف عقب كارثة بورسعيد".

"طلبت من وكيل لاعبين أن يحضر لي عرضا من ناسيونال ماديرا، وعندما ذهبنا إلى معسكر الإعداد في بلجيكا، سافرت من هناك إلى البرتغال وخضعت للكشف الطبي".

"اجتزت الكشف الطبي بنجاح وجلست مع ماجد سامي وطلبت منه الموافقة على رحيلي، خاصة أن ترن أوت هو من رفض ضمي".

"وافق بالفعل وتم الاتفاق على رحيلي إلى ناسيونال ماديرا مقابل 40 ألف دولار".

"كنت سعيدا لأنني تحولت في عام واحد إلى الدوري البرتغالي الأقوى من البلجيكي مرتين".

"عرفت بعدها أن ماجد سامي قرر إقالة مدير الكرة الذي رفض ضمي في ترن أوت".