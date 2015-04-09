وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.>"يسرنى فى مناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد أن أبعث لقداستكم وللإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأطيب الأمانى" .

وأضاف " إننا إذ نشارك إخواننا المسيحيين إحتفالهم بعيد القيامة المجيد فإننا نعتز غاية الإعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى الأبى الحريص على وحدته وأصالته وعراقته .. وكل عام وأنتم بخير" .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الي الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قال فيها: يسرنى فى مناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية راجياً لكم أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من التقدم والتنمية والإزدهار .. وكل عام وأنتم بخير .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية قال فيها: إننا نحتفل بهذا العيد تجسيداً لمشاعر المحبة والمودة السائدة بين كل المصريين على السواء فى وحدة وطنية رائعة سنظل نزهو ونعتز بها على مر الأيام والأعوام.. حفظ الله مصرنا الحبيبة وبارك شعبها ومسيرتها .. وكل عام وأنتم بخير .