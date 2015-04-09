سقوط القائم على إدارة صفحة "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" للتحريض على العنف

نجحت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تتمكن من ضبط أحد القائمين على إدارة صفحة "التحالف الوطنى لدعم الشرعية بمصر " بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" التى تحرض على العنف وإثارة الفوضى)

وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المتورطين فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى .. فقد توصلت الجهود إلى وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بإسم ( التحالف الوطنى لدعم الشرعية بمصر ) تتضمن عبارات تحريضية لإنشاء حركات مسلحة لمواجهة الجيش والشرطة.

>وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع الصفحة وتبين قيام المدعو/ وائل حامد البيومى حجازى ، مواليد 1970 ، حاصل على دبلوم تلمذة صناعية ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية .. بإدارة الصفحة .. وتم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه .. وبحوزته ( حاسب آلى ) وبفحص الجهاز تبين وجود دلائل تشير إلى إرتكابه الواقعة .

>و بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه أحد المسئولين عن الصفحة المشار إليها وأنه يقوم بوضع المشاركات التحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .