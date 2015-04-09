استئناف جلسات اليوم الثاني لمفاوضات سد النهضة الأثيوبى

استأنفت اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، صباح اليوم الخميس، أعمال اليوم الثاني للجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاثة الدكتور حسام مغازي والسفير معتز موسي والمهندس اليماهو تيجنو .

ويستكمل الخبراء تقييم العروض الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية الدولية المقترحة ومدي مطابقتها للمعايير والشروط المرجعية التي سبق وضعها ضمن خارطة الطريق المتفق عليها في اجتماع اللجنة الاول بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الهدوء يسود الأجواء وسط تفاؤل مشوب بالحذر، فيما تتجه الأنظار على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى هذه المفاوضات، وتترقب الأوساط الشعبية والرسمية في الدول الثلاث نجاحها بوصفها أول اختبار لتفعيل وثيقة المبادئ التي وقع عليها قادة الدول الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا والتي طوت صفحة الشكوك وسوء الظن وفتح صفحة جديدة من بناء الثقة وتعزيز التعاون.

ومن المقرر في نهاية اجتماعات الخميس اختيار أفضل العروض التي تحصل على أعلي الدرجات والإعلان عن اسم المكتب الفائز في مؤتمر صحفي عالمي.

أ ش أ