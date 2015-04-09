مصادر يمنية : الحوثيون يسيطرون على عاصمة شبوة النفطية دون مقاومة

سيطر مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الخميس على عاصمة محافظة شبوة شرقى اليمن دون أى مقاومة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحى الحوثى المسنودة بقوات الجيش الموالى لها، دخلوا مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وسيطروا عليها دون أى رد أو مقاومة من قبل قوات الأمن والجيش فيها، أو من قبل القبائل.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الحوثى قامت بنشر نقاط تفتيش على مداخل ووسط المدينة قبل أن يستولوا على مؤسسات حكومية فيها.

وأضافت المصادر أن سيطرة الحوثيين على المدينة جاء بتسهيل من اللواء عوض محمد فريد قائد محور عتق واللواء 21 ميكا وهو أحد الموالين لصالح والحوثى .

وأكدت المصادر أن محور عتق، ومطار عتق العسكرى تعرضا للنهب، عقب غارات جوية لتحالف "عاصفة الحزم" عليهما فى ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء.

وتأتى هذه السيطرة على المدينة بعد أن سيطر مسلحون حوثيون على مناطق أخرى فى محافظة شبوة إثر مواجهات عنيفة اندلعت مع مسلحى القبائل وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين معظمهم من قوات الحوثي.

ويواصل تحالف "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية منذ اسبوعين قصف مواقع عسكرية للحوثى فى عدة محافظات من بينها محافظة شبوة.

وتعتبر شبوة ثالث المحافظات اليمنية الغنية بالنفط، بعد محافظة مأرب، ومحافظة حضرموت الحدودية مع شبوة.

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