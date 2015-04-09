مفوضى الدولة توصى بعدم اختصاص القضاء الإدارى فى استقلال المنوفية عن مصر‎

أصدرت، هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، تقريرها النهائى فى قضية إعطاء محافظة المنوفية الحكم الذاتى، واعتبارها جمهورية مستقلة باسم جمهورية المنوفية المحلية وعاصمتها مدينة شبين الكوم، بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

كان، الأستاذ/ حامد عبدالعظيم الصاوى، المحامى، قد أقام الدعوى رقم 10118لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية – دائرة الأفراد والعقود – مختصماً كلاً من رئيس الجمهورية السابق الدكتور / محمد مرسى , ورئيس مجلس الوزراء , ووزير الإدارة القانونية والمحلية، ووزير الداخلية بصفتهم، على سند من القول أن المدعى عليهم تناسوا مواطنى محافظة المنوفية، بدليل أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتعيين محافظ للمنوفية، مما أصابها بالإهمال والارتباك فى أجهزتها الإدارية وتعطلت جميع مصالح المواطنين بها.

وأضاف المدعى أنه كمواطن من أبناء المنوفية يحق له بالمطالبة بإصدار قرار عاجل بإعطاء محافظة المنوفية الحكم الذاتى، واعتبارها جمهورية مستقلة باسم جمهورية المنوفية المحلية وعاصمتها مدينة شبين الكوم، وليحكمها أحد أبنائها بالمنوفية عن طريق الانتخاب الفردى المباشر.

وذكر التقرير الذى أعده، المستشار/عبدالظاهر فايز فخير بإشراف، المستشار/ حامد عاطف القاضى، وكيل مجلس الدولة، أن المادة 11من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة “.

وتنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية على أن ” ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر أعمال السيادة “

و يبين وفقاً لأحكام هاتين المادتين أن المشرع قد أخرج الأعمال التى تتصل بأعمال السيادة ( سواء الداخلية أو الخارجية ) من ولاية المحاكم سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم جهة القضاء العادى لكونها غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ الإجراء التى ترى فيه صالح الوطن و أمنه وسلامته دون أن يبسط القضاء رقابته عليها، مما يخرج المنازعة الماثلة من ولاية القضاء .