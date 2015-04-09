الشهابي : جلسة الحوار الثانية لم تكن على مستوي الأولى

قال، الدكتور علاء توفيق، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو إئتلاف الجبهة المصرية، إن جلسة الحوار المجتمعي الثانية مع، رئيس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، ووزير العدالة الانتقالية، المستشار ابراهيم الهنيدي، لم تكن على مستوى الجلسة الأولى وشهدت حالة من عدم النظام واختلافات في وجهات النظر، ولكن كان هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن .

وأضاف مساعد رئيس حزب الجيل أنه بغض النظر عن الآراء المختلفة ، وهو شيء عادي ومتوقع في وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب ، إلا أنه يجب إسراع اللجنة من الإنتهاء من تعديلات القوانين بما يضمن خلوها من أي عوار دستوري يهدد ببطلان العملية الإنتخابية ، فمقترحات الكثير من الأحزاب قد قدمت بالفعل للجنة الإصلاح التشريعي ، واللجنة تعمل منذ شهر في دراسة المقترحات ووضع السيناريوهات المحتملة ، فلماذا التأخير .

وأكد توفيق أن مصر لا تتحمل المزيد من الأعباء ، كما أن كسب ثقة الشعب على الصعيد الداخلي وأيضا كسب ثقة المجتمع الدولي علي الصعيد الخارجي أصبح من الأمور الضرورية، كما أننا في احتياج للبرلمان حتى نستكمل به دعائم الدولة الدستورية وحتي يكون أيضا عين الشعب الرقابية وعين الرئيس على أداء السلطة التنفيذية بما يضمن بناء مصر الجديدة على أكمل وجه .