أول صورة للمتهم بقتل ضابط شرطة السادات بعد تصفيته فى المنوفية

ينشر "اليوم السابع" أول صور للمتهم بقتل الملازم أول شهيد محمد عبد الصمد على معاون مباحث مركز شرطة السادات، وهو المسجل خطر "عادل.م.إ"، الهارب من 39 حكمًا قضائيًا بالحبس فى قضايا نصب وشيكات ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية حيازة سلاح نارى بدون ترخيص عقب تصفيته بعد تبادل إطلاق النيران قرابة النصف ساعة لقوات الأمن مع المتهم بالقرب من الطريق الصحراوى وبحوزته بندقية آلية، وذلك تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية والعقيد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى والرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات والرائد أحمد الصياد معاون المباحث بالاشتراك مع مباحث البحيرة.

ترجع أحداث الواقعة لفجر يوم السبت الماضى، أثناء قيام حملة أمنية مكبرة من مديرية أمن المنوفية، لضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بمنطقة الخطاطبة بدائرة مركز شرطة السادات، وقام والمذكور ونجله بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أدى لإصابة الملازم أول محمد عبد الصمد على معاون مباحث مركز شرطة السادات، وأحد المواطنين تصادف تواجده بمسرح الأحداث، وتم نقلهما إلى المستشفى العام، حيث استشهد الضابط متأثراً بإصابته.

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