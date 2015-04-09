شرطة التموين تضبط 98ألف لتر وقود و2524 أسطوانة غاز و3أطنان دقيق قبل تهريبهم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، والتى استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة، والتى تمت بالاشتراك مع كل إدارات التموين بمديريات الأمن، عن ضبط 399 قضية تموينية متنوعة من بينها 98950 لتر بنزين وسولار و2524 أسطوانة بوتاجاز و3,850 طن دقيق مدعم وأقماح مدعمة.