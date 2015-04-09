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"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 24 ألفا و927 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 24 ألفا و927 حكما قضائيا خلال 24 ساعة "مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 24 ألفا و927 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح المهمة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 24927 حكما قضائيا متنوعا وشملت تلك الأحكام و293 حكم جناية و11856 حكم حبس جزئى و2101 حكم حبس مستأنف و7899 حكم غرامة و2778 حكم مخالفة.

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