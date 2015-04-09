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مكافحة المخدرات تضبط 113 تاجرا بحوزتهم 81 كيلو بانجو وحشيش خلال 24 ساعة

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مكافحة المخدرات تضبط 113 تاجرا بحوزتهم 81 كيلو بانجو وحشيش خلال 24 ساعة مكافحة المخدرات تضبط 113 تاجرا بحوزتهم 81 كيلو بانجو وحشيش خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، حملات أمنية موسعة استهدفت إبادة زراعات المخدرات، ومداهمة البؤر الإجرامية العاملة فى مجال الاتجار والتعاطى لضبط المتهمين من تجار المخدرات ومروجى المواد المخدرة على الشباب، وإحباط محاولات الجلب والتهريب.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات أمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى ضبط 113 متهما من تجار المخدرات وبحوزتهم 58 كيلو لمخدر البانجو و23 كيلو لمخدر الحشيش و1637 جراما لمخدر الهيروين و(175 جراما من مخدر الأفيون و4660 قرص مخدر من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية .

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