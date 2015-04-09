مصرع ميكانيكى واحتراق محلى أعلاف فى مشاجرة بين عائلتين بالقليوبية

لقى ميكانيكى مصرعه إثر طلق نارى قام عامل بمعاونة آخر وصاحب محل زيوت فى الجبل الأصفر بالقليوبية بإطلاقه عليه بسبب خلافات الجيرة، تم نقل الجثة للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية الجبل الأصفر، وتبين وجود جثة محمد عثمان الصاوى عثمان ميكانيكى إثر إصابته بطلق نارى بالبطن وخروج الأحشاء وبسؤال والد المتوفى اتهم كلا من "محمد.ح.ع" عامل ووالده "حسن.ع" صاحب محل زيوت و"صبرى.خ" عامل بالحضور للورشة الخاصة بالمجنى عليه، وقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه محدثا إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، بسؤال شهود الواقعة رددوا ذات المضمون.

وفى وقت لاحق، قام أهالى المجنى عليه بإشعال النيران بمحل أعلاف ومحل زيوت ملك المتهمين الأول والثانى وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المتهم الأول هو مطلق الأعيرة النارية التى أودت بحياة المجنى عليه.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين والسلاح المستخدم.