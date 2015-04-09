القبض على مسجل خطر و3 آخرين بالدقهلية بحوزتهم 50 كيلو بانجو

تمكن ضباط مباحث الدقهلية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، من القبض على مسجل شقى خطر وثلاثة آخرين وبحوزتهم بندقية آلية، وكمية كبيرة من نبات البانجو.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول معلومات للرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز ميت غمر، أكدتها التحريات السرية تُفيد قيام هانى السيد محمد مصطفى غنيم، وشهرته هانى الذراب 45 سنة عاطل ومقيم قرية "كوم النور" دائرة المركز، مسجل شقى خطر تحت رقم 1571 فئة أ (مخدرات ) وسبق اتهامه فى 10 قضايا "مخدرات" آخرها القضية رقم 1791/2012 جنايات المركز والمحكوم عليه فيها و ( القضية 27425 "مخدرات" والقضية 27422 /2012 جنايات المركز "شروع فى قتل" بالسجن المؤبد، نظرا لاتخاذه من حظيرة ماشية كائنة بالأرض الزراعية ملكه بزمام قرية "كوم النور" مكانًا لاتجاره فى المواد المخدرة وترويجها للمواطنين، وبحوزته أسلحة نارية.

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المتهمون والمضبوطات من المخدرات والسلاح والمبالغ المالية

>وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى "فرع الجنوب" وتم مداهمة المكان المشار إليه وضبط المتهم المذكور، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 07376 بخزينتها "25 طلقة، وعدد "8" خزن بداخلها "25 طلقة من ذات العيار"، فرد خرطروش عيار 12مم + 19 طلقة من ذات العيار، 10 لفافات كبيرة الحجم - وكذا "180" لفافة صغيرة الحجم بداخلها نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وزنت "50 كجم" تقريبًا، مبلغ 3200 جنيه حال قيامه ببيع المواد المخدرة لبعض المترددين عليه.

وقد ألقت القوات القبض على السيد محمد متولى الطواب 54 سنة سائق ومقيم منطقة "دقادوس" دائرة قسم ميت غمر، السابق اتهامه فى القضية 305 /2015 جنح أ د ط قسم ميت غمر سلاح أبيض وبحوزته عدد "2 لفافة صغيرة من ذات النبات" وزنت 50 جم تقريبًا.

وأيمن عبد الله عبدا لله جودة 36 سنة عامل ومقيم قرية "كوم النور"، السابق اتهامه فى عدد "5 قضايا" ضرب آخرها القضية رقم 4364 /2010 جنح المركز "ضرب" وبحوزته لفافة صغيرة من ذات النبات وزنت 25 جم تقريبا.

والقبض على إبراهيم سمير محمد حسن، وشهرته إبراهيم أبو الشدايد 40 سنة عاطل ومقيم قرية "أتميدة" دائرة المركز، سبق اتهامه فى القضية رقم 12224 / 1999 جنايات المركز "مخدرات" وبحوزته 3 لفافات من ذات النبات وزنت "75 جم تقريبًا ".

كما تم ضبط عدد (6 دراجات نارية، 1 تروسيكل، توك توك" بدون لوحات معدنية، دراجة نارية تحمل لوحات معدنية رقم " د م س 3879 مصر " تخلى عنها مالكوها من المتعاطين وفروا هاربين فور وصول القوات.



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المضبوطات

وبمواجهة المتحرى عنه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية المضبوطة بحوزته بقصد الدفاع عن تجارته والمبالغ المالية من حصيلة تجارته غير المشروعة وأن المركبات المضبوطة خاصة بالمترددين عليه من المتعاطين وتخلوا عنها وفروا هاربين.

وبمواجهة باقى المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 6104/85 جنايات مركز ميت غمر.

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