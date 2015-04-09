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الإسكان: الإعلان عن عقد شراكة «العاصمة الجديدة» خلال أيام.. وتنفيذه بمشاركة القطاع الخاص

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الإسكان: الإعلان عن عقد شراكة «العاصمة الجديدة» خلال أيام.. وتنفيذه بمشاركة القطاع الخاص الإسكان: الإعلان عن عقد شراكة «العاصمة الجديدة» خلال أيام.. وتنفيذه بمشاركة القطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جاري حاليا إعداد عقد الشراكة الخاص بمشروع العاصمة القاهرة ” العاصمة الإدارية الجديدة”، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أنه تم إعداد التصميمات المبدئية لخطوط المياه والصرف الصحى الناقلة إلى حدود المشروع.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه من بداية المشروع تم الإعلان عن أنه سيتم تنمية المشروع، بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة، حتى لا تتحمل الدولة أية أعباء مالية لتنفيذه، وبالتالي ما أوضحه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، مجددا، يؤكد هذا التوجه، الذي تم الإعلان عنه.

وأضاف الوزير :” جاري حاليا إعداد عقد الشراكة الخاص بالمشروع، مع الشركة الإماراتية، بعدما تم البدء فى أعمال الرفع المساحى للموقع، تمهيدا لاستلام الشركة للموقع”.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد التصميمات المبدئية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى الناقلة إلى حدود المشروع، وسيتم إسنادها خلال أسابيع لشركات المقاولات لبدء التنفيذ.

وأوضح الوزير أنه سيتم تمهيد طريق أوسط، أثناء تنفيذ المشروع، وستقوم الشركة بزرع جميع الوديان بمجرد استلام الموقع، لتكون أول ما تنفذه الشركة.

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