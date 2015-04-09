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وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة «عيد القيامة»

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وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة «عيد القيامة» وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة «عيد القيامة»

بعث وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء فيها، “يسرنى فى مناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد أن أبعث لقداستكم وللإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأطيب الأمانى .

إننا إذ نشارك إخواننا المسيحيين إحتفالهم بعيد القيامة المجيد فإننا نعتز غاية الإعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى الأبى الحريص على وحدته وأصالته وعراقته .. وكل عام وأنتم بخير .

“يسرنى في مناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد أن أبعث لقداستكم وللإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.
> إننا إذ نشارك إخواننا المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد فإننا نعتز غاية الاعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصرى الأبى الحريص على وحدته وأصالته وعراقته.. وكل عام وأنتم بخير”.

كما جاء في نص تهنئته للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر:

“يسرنى في مناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية راجيًا لكم أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والتنمية والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير”.

كما بعث اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية.. جاء بها:

“إننا نحتفل بهذا العيد تجسيدًا لمشاعر المحبة والمودة السائدة بين كل المصريين على السواء في وحدة وطنية رائعة سنظل نزهو ونعتز بها على مر الأيام والأعوام.. حفظ الله مصرنا الحبيبة وبارك شعبها ومسيرتها.. وكل عام وأنتم بخير”.

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