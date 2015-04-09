إعادة فتح موانئ السويس وإغلاق ميناء الغردقة‎

أعلن، عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح موانئ السويس الأربعة السويس و الأدبية و السخنة و الزيتيات فى تمام الساعة، السابعة صباحًا، بعد التحسن التدريجى للأحوال الجوية و ذلك عقب غلقها مساء أمس.

و تم إغلاق ميناء الغردقة على جانب آخر فى الساعة، التاسعة صباح اليوم، لسوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح 27 عقدة و ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.

استقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة السياحية ماين شيفت تو، و على متنها 1838 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة، و السفينة السياحية مينرفا، و على متنها 285 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة .

ويغادر الميناء السفينة نما إكسبريس و على متنها 104 راكب و 38 شاحنة، و السفينة الحرية و على متنها 67 شاحنة .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال، السفينة اتش ار ماريا، و على متنها 694 طن بضائع عامة هياكل حديدية قادمة من الامارات، و السفينة سيفدي تاه، و على متنها 4934 طن كيماويات ايثلين ديكلوريد، كما تغادر السفينة سبيرو و على متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى السخنة .

يستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة واى ام كوزموس و على متنها 886 حاوية قادمة من جدة و السفينة سبيرو و لتفريغ 120 حاوية بوزن 3464 طن بضائع عامة قادمة من الأدبية و استكمال الشحنة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 295 راكب و 10 شاحنة و 1 سيارة، و السفينة بريدج و على متنها 53 شاحنة .

يستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 253 راكب و 18 سيارة، و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 400 راكب و 16 سيارة ، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة مسرة و على متنها 508 راكب و 9 سيارة.

يشهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 157 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص ، كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 145 سائح .

استقبل ميناء نويبع بالأمس السفينة سينا و على متنها 46 راكب و 46 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 259 راكب و 10 شاحنة، كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 520 راكب منهم 176 معتمر و 4 باص عمرة و 80 شاحنة خلال رحلتين و العبارة ايلة و على متنها 881 راكب منهم 175 معتمر و 4 باص عمرة و 1 سيارة .

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة السياحية أيلاند سكاى و على متنها 69 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 61 شاحنة و 11 راكب، و العبارة أمانة و على متنها 99 راكب و 64 سيارة و 43 شاحنة كما غادرت السفينة الحرية و على متنها 82 شاحنة و 8 راكب .