أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

البروكلى يقلل مستويات الكوليسترول الضار

Google+ Print
البروكلى يقلل مستويات الكوليسترول الضار البروكلى يقلل مستويات الكوليسترول الضار
أكدت الأبحاث الطبية الحديثة على أن إدراج البروكلى المقوى فى النظام الغذائى اليومى، يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الدم بنسبة 6%، وفقا لنتائج التجارب التى أجريت مؤخرا على الإنسان .

فقد استطاعت مجموعة من العلماء تطوير سلسلة من الخضراوات المقواة خاصة المنتمية لعائلة القرنبيط والبروكلى، تحتوى ثلاثة مرات أكثر عنصر "الجلوكورافنين" الطبيعى، حيث باتت هذة الخضراوات متوافرة فى السوبر ماركت تحت اسم "بينى فورت".

وقد قام الباحثون فى جامعة "ريندننج" الأمريكية بإعطاء نحو 130 متطوعا 400 جرام من البروكلى المقوى بعنصر "الجلوكورافنين" أسبوعيا ليتم إدراجه فى نظامهم الغذائى اليومى، وبعد 12 أسبوعا، لوحظ انخفاض مستويات الكوليسترول السيئ فى الدم بمعدل حوالى 6% والذى يعد أحد عوامل الخطر المعترف بها المسبب لأمراض القلب.

وعلى الرغم من انخفاض مستوى الكوليسترول السيئ قليلا، إلا أنه ارتبط بانخفاض نسبة ما بين 1 - 2 % فى مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجى.
>ويعتقد أن عنصر "الجلوكورافنين" يعمل على مساعدة مادة "رتون" retune المتواجدة فى الأيض الخلوى "الميتوكوندريا"، ومراكز الطاقة للخلية تحويل السكريات والدهون إلى طاقة، إلا أنه فى حال عدم عمله بكفاءة فترتفع والسكريات فى الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365