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إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

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إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية
صرح مسئول فلسطينى بأن السلطات الإسرائيلية أجرت تعديلا على حركة المعابر فى قطاع غزة اليوم الخميس. ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن نظمى مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود أن "قوات الاحتلال أعلنت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجارى اليوم الخميس أمام حركة البضائع إلى قطاع غزة بسبب الأعياد اليهودية".

ومن المقرر أن يعاود المعبر العمل الأحد القادم، حيث أنه يغلق بشكل أسبوعى يومى الجمعة والسبت. ومعبر "كرم أبو سالم" هو المعبر الوحيد الذى تدخل منه البضائع إلى قطاع غزة.
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