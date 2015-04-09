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قيادى فى الجيش السورى الحر:عاصفة الحزم رفعت معنويات قواتنا ولجمت إيران

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قيادى فى الجيش السورى الحر:عاصفة الحزم رفعت معنويات قواتنا ولجمت إيران قيادى فى الجيش السورى الحر:عاصفة الحزم رفعت معنويات قواتنا ولجمت إيران
أكد القيادى فى الجيش السورى الحر العميد أسعد عوض الزعبى أن عاصفة الحزم فى اليمن رفعت من معنويات فصائل المعارضة السورية وأكدت أن إيران لا يمكنها التواجد فى المناطق العربية.

ولفت فى تصريح لصحيفة "عكاظ" نشرته اليوم الخميس إلى أن قوات المعارضة تسير فى الطريق الصحيح باتجاه العاصمة دمشق، وأوضح :"هناك خطوات جزئية وخطوات كاملة والدخول إلى العاصمة دمشق هو من الخطوات الكاملة التى نحضر لها، أما الآن فنحن لدينا خطة واضحة وهى قطع طريق درعا لأنها تؤدى إلى تحرير المدينة بشكل كامل وقطع جميع طرق الإمداد عن قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران ومحاصرتها".

وعن "عاصفة الحزم"، قال :"عاصفة الحزم ألقت بظلال جميلة جدا على الشعب السورى والقضية السورية وارتفعت معنويات المقاتلين وشعرنا بأننا عرب ولنا كرامة لن تستباح بعد اليوم".

وأضاف :"أثرت فى الوقت نفسه على معنويات النظام والميليشيات الإيرانية بشكل خاص، لأنها تعطى مؤشرا كبيرا بأنه لا يمكن لإيران أن يكون لها أى تواجد بعد الآن فى المناطق العربية، ونتمنى أن تنتقل إلى دمشق لأننا بحاجة ماسة إلى هذه العاصفة.
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