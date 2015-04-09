أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تغلق الطريق بين "رام الله ونابلس" لتنظيم ماراثون للمستوطنين

Google+ Print
إسرائيل تغلق الطريق بين "رام الله ونابلس" لتنظيم ماراثون للمستوطنين إسرائيل تغلق الطريق بين "رام الله ونابلس" لتنظيم ماراثون للمستوطنين
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الطريق الواصل بين رام الله ونابلس؛ وذلك لتنظيم ماراثون رياضى للمستوطنين اليهود احتفالا بعيد الفصح.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الصباح الأولى الشارع الواصل بين رام الله ونابلس، والواصل إلى مفرق مستوطنة "شيلو"، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا، وحتى الثانية ظهرا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من التنقل أو الحركة فى القرى التى يمر بها الماراثون، إلا فى حالات الضرورة القصوى والطارئة، أو عبر طرق بديلة.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلى بنابلس قد دعت- فى بيان لها- إلى المشاركة الفاعلة فى مواجهة هذا المخطط للماراثون، ودعت الفلسطينيين للتصدى للمستوطنين وإعاقة مرورهم بين نابلس ورام الله، تعبيرا وتجسيدا لرفض الشعب الفلسطينى بكافة قواه وأطيافه وشرائحه للاحتلال الإسرائيلى وإفرازاته العنصرية والعدوانية.

وقالت اللجنة "ليكن شعارنا أنهم لن يمروا فوق أرضنا، لن يمروا وليذهب الاحتلال ومشاريعه البغيضة إلى الجحيم.. كما ندعو إلى عدم الالتزام بقرار الاحتلال من منع السيارات بالتنقل ونطالبهم بالسير كالمعتاد".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365