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الأمن العام يضبط 313 قطعة سلاح و214 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 313 قطعة سلاح و214 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 313 قطعة سلاح و214 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة
استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 91 قطعة سلاح نارى عبارة عن 10 بنادق آلية و26 بندقية خرطوش و8 طبنجات و47 فرد محلى الصنع و341 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 217 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 214 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 345,845 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10,821 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,315 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 61 جراما و141919 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 17 متهما ارتكبوا 23 حادث سرقة متنوعة وضبط 99 متهما هاربا مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و10 مراقبين هاربين وضبط 5 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم (طبنجة، 4 قطعة سلاح أبيض) وضبط 1134 دراجة بخارية مخالفة وضبط 11 سيارة مُبلغ بسرقتها.
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مصر 365