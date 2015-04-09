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مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية ببيت لحم لإقامة طقوس تلمودية

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مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية ببيت لحم لإقامة طقوس تلمودية مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية ببيت لحم لإقامة طقوس تلمودية
اقتحم مستوطنون يهود، صباح اليوم الخميس، منطقة "برك سليمان" السياحية جنوب مدينة بيت لحم. وأفاد مصدر أمنى، بأن العشرات من المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة "برك سليمان" السياحية، وتمركزوا عند البركة الأولى.

قال رئيس بلدية الخضر توفيق صلاح إن المستوطنين اقتحموا البرك التى تتوسط قرية ارطاس والخضر، وأقاموا طقوسا تلمودية ما بين البركتين الثانية والثالثة، وهذا يأتى فى إطار اعتقادهم بأنها جزء من تاريخهم ومدرجة على خارطة السياحة لمستوطنة 'غوش عتصيون' جنوب المدينة.

وفى سياق آخر، شرع مستوطنون بشق طريق استيطانى فى أراضى بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
>وأفاد رئيس البلدية، بأن المستوطنين شرعوا بشق طريق إلتفافى فى أراضى منطقة 'عين القسيس' بالقرب من البؤرة الاستيطانية، قبل أن يتم التصدى لهم وإيقاف العمل بعد أن تم تجريف مسافة تصل إلى نصف كيلومتر.

وأشار صلاح إلى أن استكمال العمل فى شق الطريق سيؤدى إلى ضم جبل بالكامل إلى البؤرة الاستيطانية بمساحة تصل إلى 400 دونم، وعليه سيتم تحديد المنطقة وقطع الطريق أمام المزارعين للوصول إلى أراضيهم.

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مصر 365