بالصور.. محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية‎

عقد، محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بحضور، رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين، وتقادم عبد الستار، أمين نقابة الفلاحين ، ومدير بنك التنمية والائتمان الزراعى ، ومدير مديرية الزراعة ، ومدير مديرية البيئة ، لبحث الاستفادة من مخلفات قصب السكر.

وخلال الاجتماع ، أوضح مدير مديرية الزراعة أن مخلفات فدان محصول الطماطم يمكن تحويلها إلى 8 شكائر سماد آزوتى بما يعود بالفائدة على المزارع، وذلك بدلاً من حرقها وماينتج عنه من انبعاث كربونى.

وأشار مدير الزراعة إلى موافقة مجلس المحاصيل السكرية بالتنسيق مع وزارة البيئة على تمويل المعدات والجرارات المستخدمة لتحويل مخلفات قصب السكر إلى سماد عضوى يمكن الاستفادة منه.

ومن جانبه ، أعلن محافظ الأقصر عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الزراعة ، والبيئة ، والجمعيات الزراعية ، والتنمية المحلية ، والإصلاح الزراعى ، وبنك التنمية والإئتمان الزراعى ، والجمعية المركزية ، والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع باعتبارهما الجهة التى ستقوم بتوفير المعدات.

وأضاف “بدر” أن اللجنة ستقوم بحصر أعداد الجرارات والمكابس المطلوبة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة.